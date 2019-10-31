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Во Львовской области обнаружили боеприпасы вблизи нефтяной скважины

Новости » Происшествия     31.10.2019 - 12:59
Во Львовской области обнаружили боеприпасы вблизи нефтяной скважины
Фото: схрон с боеприпасами (ssu.gov.ua)

Еще один схрон боеприпасов обнаружили в Херсонской области

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили во Львовской и Херсонской областях места незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как рассказали в ведомстве, первый схрон с боеприпасами был обнаружен в нежилом здании недалеко от нефтяной скважины вблизи Борислава. Спецслужащие изъяли тротиловую шашку весом 400 грамм, автомат АК-47, четыре гранаты РГД-5 и Ф-1 с запалами к ним.

Еще один тайник с боеприпасами был обнаружен в лесополосе вблизи Новой Каховки. Правоохранители изъяли 8 выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, четыре подрывные механизмы, 9 гранатометных выстрелов и 5 окопных и кумулятивных зарядов. Также были обнаружены 200-граммовая тротиловая шашка, граната и свыше 16 тыс. патронов различного калибра.

"В обоих случаях в рамках уголовных производств по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления источников происхождения средств поражения и лиц, причастных к обустройству схронов", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе вблизи населенного пункта Федоровка обнаружили снаряды времен Второй мировой войны. В целом группа разминирования обнаружила и обезвредила 9 потенциально опасных предметов.

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