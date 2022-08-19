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В Авдеевке больница полностью прекратит работу: названа причина

Фото: больница в Авдеевке с 1 сентября прекратит свою работу (t.me/pavlokyrylenko)
Автор: Константин Широкун

В Авдеевке Донецкой области с 1 сентября больница прекратит работу. Это связано с эвакуацией медицинского персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook начальника Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталия Барабаша.

С началом осени в городе ни одного врача не останется. Причинами эвакуации являются отсутствие отопления в осенне-зимний период и проблемы с логистикой.

По словам Барабаша, из-за невозможности провести отопительный сезон и проблемы с логистикой город не может нормально функционировать. Поэтому людей призывают эвакуироваться. В настоящее время продолжается бесплатная эвакуация в Умань Черкасской области.

Виталий Барабаш добавил, что записаться на эвакуацию можно по двум телефонам:

  • 095 600 40 26
  • 050 959 22 14.

По его словам, ситуация в городе остается сложной, но украинские военные понемногу возвращают под свой контроль территорию в районах сел Опытное и Пески.

Напомним, что, по словам Зеленского, самые тяжелые бои продолжаются сразу на нескольких направлениях. Речь идет об Авдеевском и Бахмутском, а также Харьковской области.

Также глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко ранее заявил, что ВСУ контролируют Пески. На линии фронта регулярно продолжаются обстрелы.

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Вторжение России в УкраинуАвдеевкаэвакуация