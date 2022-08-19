В Авдеевке больница полностью прекратит работу: названа причина

С началом осени в городе ни одного врача не останется. Причинами эвакуации являются отсутствие отопления в осенне-зимний период и проблемы с логистикой.

По словам Барабаша, из-за невозможности провести отопительный сезон и проблемы с логистикой город не может нормально функционировать. Поэтому людей призывают эвакуироваться. В настоящее время продолжается бесплатная эвакуация в Умань Черкасской области.

Виталий Барабаш добавил, что записаться на эвакуацию можно по двум телефонам:

095 600 40 26

050 959 22 14.

По его словам, ситуация в городе остается сложной, но украинские военные понемногу возвращают под свой контроль территорию в районах сел Опытное и Пески.