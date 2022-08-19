В Авдіївці лікарня повністю припинить роботу: названа причина

В Авдіївці Донецької області з 1 вересня лікарня припинить роботу. Це пов'язано з евакуацією медичного персоналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталія Барабаша.
З початком осені в місті жодного лікаря не залишиться. Причинами евакуації є відсутність опалення в осінньо-зимовий період і проблеми з логістикою.
За словами Барабаша, через неможливість провести опалювальний сезон і проблеми з логістикою місто не може нормально функціонувати. Тому людей закликають евакуюватися. В цей час триває безкоштовна евакуація в Умань Черкаської області.
Віталій Барабаш додав, що записатися на евакуацію можна за двома телефонами:
За його словами, ситуація в місті залишається складною, але українські військові потроху повертають під свій контроль територію в районах сіл Опитне і Піски.
Нагадаємо, що, за словами Зеленського, найважчі бої тривають відразу на декількох напрямках. Йдеться про Авдіївське та Бахмутське, а також Харківську область.
Також голова Донецької обласної Військової адміністрації Павло Кириленко раніше заявив, що ВСУ контролюють Піски. На лінії фронту регулярно тривають обстріли.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.