В Авдіївці лікарня повністю припинить роботу: названа причина

З початком осені в місті жодного лікаря не залишиться. Причинами евакуації є відсутність опалення в осінньо-зимовий період і проблеми з логістикою.

За словами Барабаша, через неможливість провести опалювальний сезон і проблеми з логістикою місто не може нормально функціонувати. Тому людей закликають евакуюватися. В цей час триває безкоштовна евакуація в Умань Черкаської області.

Віталій Барабаш додав, що записатися на евакуацію можна за двома телефонами:

095 600 40 26

050 959 22 14.

За його словами, ситуація в місті залишається складною, але українські військові потроху повертають під свій контроль територію в районах сіл Опитне і Піски.