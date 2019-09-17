ru
ua

Авдеевка осталась без воды

Новости » Общество   

Остановлена Донецкая фильтровальная станция

Авдеевка, поселок Верхнеторецкое и село Васильевка остались без воды в связи с ремонтом на Донецкой фильтровальной станции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса".

Сообщается, что воды не будет до 18 сентября.

"По заявке энергоснабжающих предприятий с 8.00 17 сентября до 16.00 18 сентября с целью проведения ремонтных работ остановлен Донецке фильтровальную станцию. Прекращена подача воды потребителям города Авдеевка, поселка городского типа Верхнеторецкое и села Васильевка", - сказано в сообщении.

Напомним, в Луганской области без водоснабжения остались около 80 000 человек.19 августа из-за задолженности за электроснабжение отключены объекты КП "Лисичанскводоканал".

Как писало РБК-Украина ранее, 31 июля в городе Лисичанск (Луганская область) вследствие задолженности была отключена насосная станция. Отмечалось, что без водоснабжения осталась часть города (около 13 тыс. абонентов). Вода к потребителям поступала самотеком.

Отметим также, президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключения воды на Донбассе. Он хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. После этого Кабмин запретил отключать электроэнергию для "Воды Донбасса".

НАБУ открыло дело против Порошенко и Климкина На Донбассе погибли двое украинских военных
Читать все новости