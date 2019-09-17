Авдіївка залишилася без води

Авдіївка, селище Верхньоторецьке і село Василівка залишилися без води у зв'язку з ремонтом на Донецькій фільтрувальної станції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комунальне підприємство "Компанія "Вода Донбасу".

Повідомляється, що води не буде до 18 вересня.

"За заявою енергопостачальних підприємств з 8.00 17 вересня до 16.00 18 вересня з метою проведення ремонтних робіт зупинено Донецьку фільтрувальну станцію. Припинена подача води споживачам міста Авдіївка, селища міського типу Верхньоторецьке і села Василівка", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, в Луганській області без водопостачання залишилися близько 80 000 людей.19 серпня через заборгованость за електропостачання відключені об'єкти КП "Лисичанскводоканал".

Як писало РБК-Україна раніше, 31 липня в місті Лисичанськ (Луганська область) внаслідок заборгованості була відключена насосна станція. Зазначалося, що без водопостачання залишилась частина міста (близько 13 тис. абонентів). Вода надходила до споживачів самопливом.

Відзначимо також, президент Володимир Зеленський раніше заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі. Він хоче врегулювати це питання на законодавчому рівні. Після цього Кабмін заборонив відключати електроенергію для "Води Донбасу".