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Авдіївка мінімум на добу залишилася без електропостачання

Новини » Надзвичайні події     03.01.2020 - 15:21
Авдіївка мінімум на добу залишилася без електропостачання
Фото: пересувна електростанція (dn.dsns.gov.ua)

Без електрики залишились понад 24 тисячі абонентів

Електропостачання м. Авдіївка Донецької області та 5 населених пунктів Ясинуватського району припинено вранці 3 січня. Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Згідно з повідомленням, електропостачання припинено у зв’язку із проведенням відновлювальних робіт на лінії електропередач "ПЛ-110 кВ". Всього без електропостачання залишились понад 24 тисячі абонентів. Відновлювальні роботи планується завершити 4 січня.

Для забезпечення електроенергією об’єктів критичної інфраструктури м. Авдіївка залучено 2 пересувні електростанції потужністю 80 та 40 кВт.

Зокрема, силами та засобами Головного управління забезпечено електроенергією військово-цивільну адміністрацію м. Авдіївка, пенсійний фонд, "Укртелеком", відділ Національної поліції, пункт Швидкої медичної допомоги, а також насосну станцію теплопостачання 14-ти поверхового житлового будинку, розповіли в ДСНС.

"Відсутність електроенергії не впливає на теплопостачання населення. Питна вода надходить населенню самопливом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2019 року понад 80 тис. людей у Луганській області залишилися без водопостачання через відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії.

Відзначимо, в грудні 2019 року в результаті відключення "Лисичанськводоканалу" від електроенергії у Лисичанську 110 житлових будинків залишилися без теплопостачання.

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