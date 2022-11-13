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Без аварійних. Завтра по Україні знову вимикатимуть світло: список областей

Фото: завтра по Україні планові відключення за графіками (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Завтра, 14 листопада, діятимуть планові відключення електроенергії у низці регіонів України. Аварійних відключень поки не передбачається.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У понеділок, 14 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях", - ідеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазначили, що в інших областях України відключення наразі не прогнозуються.

"Будь-які обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження об’єктів енергосистеми російськими ракетами та дронами. Енергетики роблять все, щоб зберегти енергосистему стабільною і в українців було світло", - додали енергетики.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що тривалість відключень світла у Києві може зрости. Це пов’язано з настанням холодів.

Також раніше ми писали, що в Україні і надалі продовжуватимуться віялові відключення споживачів від електроенергії, аби убезпечити енергетичну систему від перенавантажень.

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УкренергоЕлектроенергія