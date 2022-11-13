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Без аварийных. Завтра по Украине снова будут выключать свет: список областей

Фото: завтра по Украине плановые отключения по графику (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Завтра, 14 ноября, будут действовать плановые отключения электроэнергии в ряде регионов Украины. Аварийных отключений пока не предвидится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго" .

"В понедельник, 14 ноября, с 00:00 до 24:00 будут действовать плановые отключения в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" отметили, что в других областях Украины отключения пока не прогнозируются.

"Любые ограничения потребления электроэнергии являются следствием повреждения объектов энергосистемы российскими ракетами и дронами. Энергетики делают все, чтобы сохранить энергосистему стабильной и в украинцев был свет", - добавили энергетики.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что продолжительность отключений света в Киеве может возрасти . Это связано с наступлением холодов.

Также ранее мы писали, что в Украине и дальше будут продолжаться веерные отключения потребителей от электроэнергии , чтобы обезопасить энергетическую систему от перегрузок.

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