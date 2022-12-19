Аварійні відключення та тривале відновлення: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми

Як пише пресслужба, протягом ночі ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні.

"Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів", - пише "Укренерго".

Там, де це є можливо, ремонтні бригади розпочинають роботи.

Також є пошкодження в південному та східному регіонах внаслідок артилерійського обстрілу деокупованих районів.

Найскладніша ситуація спостерігається в центральному, східному та дніпровському регіонах, а аварійні відключення введено в:

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Кіровоградській області;

Житомирській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Київській області;

Києві.

"Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час", - додає пресслужба.

Попри пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.