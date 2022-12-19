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Аварійні відключення та тривале відновлення: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми

Фото: Аварійні відключення та тривале відновлення: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні внаслідок нічних ударів Росії склалася важка ситуація в енергосистемі. В низці областей запровадили аварійні відключення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укренерго"

Як пише пресслужба, протягом ночі ворожі БПЛА намагалися прорватися на енергооб’єкти по всій країні.

"Завдяки професійній роботі Повітряних сил оборони ворог своєї мети в повному обсязі не досяг, але, на жаль, є кілька влучань в об’єкти інфраструктури. Підрозділи ДСНС зараз працюють над ліквідацією наслідків обстрілів", - пише "Укренерго".

Там, де це є можливо, ремонтні бригади розпочинають роботи.

Також є пошкодження в південному та східному регіонах внаслідок артилерійського обстрілу деокупованих районів.

Найскладніша ситуація спостерігається в центральному, східному та дніпровському регіонах, а аварійні відключення введено в:

  • Сумській області;
  • Харківській області;
  • Полтавській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Кіровоградській області;
  • Житомирській області;
  • Чернігівській області;
  • Черкаській області;
  • Київській області;
  • Києві.

"Пріоритетно заживлені об’єкти критичної інфраструктури, відновлення енергопостачання побутовим споживачам може зайняти тривалий час", - додає пресслужба.

Попри пошкодження енергетики тримають ситуацію під контролем. Наразі в енергосистемі зберігається стабільна частота 50 Гц, працюємо синхронно з європейською континентальною мережею.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про наслідки нічної атаки Росії дронами по Києву.

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