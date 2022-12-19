Аварийные отключения и продолжительное восстановление: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

В Украине в результате ночных ударов России сложилась тяжелая ситуация в энергосистеме. В ряде областей ввели аварийные отключения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго"
Как пишет пресс-служба, в течение ночи вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране.
"Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов", - пишет "Укрэнерго".
Там, где это возможно, ремонтные бригады приступают к работе.
Также есть повреждения в южном и восточном регионах в результате артиллерийских обстрелов деоккупированных районов.
Самая сложная ситуация наблюдается в центральном, восточном и днепровском регионах, а аварийные отключения введены в:
"Приоритетно заживаемые объекты критической инфраструктуры, восстановление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время", - добавляет пресс-служба.
Несмотря на повреждения энергетики, держат ситуацию под контролем. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью.
Напомним, РБК-Украина писало о последствиях ночной атаки России дронами по Киеву.
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