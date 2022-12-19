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Аварийные отключения и продолжительное восстановление: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

Фото: Аварийные отключения и длительное восстановление: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в результате ночных ударов России сложилась тяжелая ситуация в энергосистеме. В ряде областей ввели аварийные отключения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрэнерго"

Как пишет пресс-служба, в течение ночи вражеские БПЛА пытались прорваться на энергообъекты по всей стране.

"Благодаря профессиональной работе Воздушных сил обороны враг своей цели в полном объеме не достиг, но, к сожалению, есть несколько попаданий в объекты инфраструктуры. Подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий обстрелов", - пишет "Укрэнерго".

Там, где это возможно, ремонтные бригады приступают к работе.

Также есть повреждения в южном и восточном регионах в результате артиллерийских обстрелов деоккупированных районов.

Самая сложная ситуация наблюдается в центральном, восточном и днепровском регионах, а аварийные отключения введены в:

  • Сумской области;
  • Харьковской области;
  • Полтавской области;
  • Днепропетровской области;
  • Запорожской области;
  • Кировоградской области;
  • Житомирской области;
  • Черниговской области;
  • Черкасской области;
  • Киевской области;
  • Киеве.

"Приоритетно заживаемые объекты критической инфраструктуры, восстановление энергоснабжения бытовым потребителям может занять длительное время", - добавляет пресс-служба.

Несмотря на повреждения энергетики, держат ситуацию под контролем. В настоящее время в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью.

Напомним, РБК-Украина писало о последствиях ночной атаки России дронами по Киеву.

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