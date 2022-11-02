Аварійні відключення та неробочі графіки: ситуація зі світлом в Україні

З сьогоднішнього дня, 2 листопада 2022 року, у кількох регіонах України запровадили погодинні відключення світла. Але енергосистема не витримала, почалися аварійні знеструмлення, а українців попереджають, що можливі відключення поза графіками.

Погодинні відключення

Графіки погодинних відключень світла сьогодні запровадили на півночі, у центрі та на сході України з 06:00. Завдання від "Укренерго" отримали обленерго наступних регіонів:

Київ

Київська область

Чернігівська область

Черкаська область

Житомирська область

Сумська область

Харківська область

Полтавська область

Такі графіки припускають, що певні групи відключатимуть щодня, але за конкретним розкладом, який встановлюють обленерго. Вони мають бути оприлюднені заздалегідь.

Зазначимо, графіки для кожного регіону можна знайти за посиланням .

Аварійний режим

Проте вже ближче до обіду стало зрозумілим, що місцями для підтримки стабільної роботи енергосистеми недостатньо графіків погодинних відключень. Тому з 11:00 було запроваджено аварійні відключення всіх категорій у Сумській, Харківській та Полтавській областях. І тимчасово призупинили дію погодинних графіків.

Полтавська область

У цьому регіоні аварійні відключення розпочалися о 10:46.

"Через напружену ситуацію в енергосистемі "Укренерго" застосувало аварійні відключення у кількох областях України. Це стосується і Полтавської області… Дію графіка погодинного відключення тимчасово припинено", - повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Київська область

Тут зранку продовжуються планові стабілізаційні відключення. Але жителів Київської області закликають будь-якої миті бути готовими до відсутності електрики.

Станом на 2 листопада взагалі без електропостачання залишаються близько 16 000 будинків. Енергетики працюють третю добу в режимі нон-стоп після крайньої російської атаки. Очікується, що до кінця дня відновлять енергопостачання всіх абонентів.

Рівне

Частково знеструмлено сьогодні й жителів Рівного. Але там інша причина - фахівці "Рівнеобленерго" проводять плановий капітальний ремонт на одній з підстанцій.

Як повідомив мер Олександр Третяк, у зв'язку з цим до кінця дня будуть перебої зі світлом на вулицях Гашека, Тинновській та Луговій.

Черкаси

У цьому обласному центрі виникла інша ситуація. Справа в тому, що багато багатоквартирних будинків досі самі не підключилися до опалення. За словами директора "Черкаситеплокомуненерго" Павла Карася, таким чином жителі міста намагаються заощадити, але зростає навантаження на енергосистему.

"Це економія, яка завдає колосальної шкоди всьому місту. Один непідключений будинок бере стільки електричної енергії, як усе вуличне освітлення. Люди не сидять у холоді. Вони включають обігрівачі, кондиціонери, споживаючи велику кількість електроенергії", - зазначив він.

Він також попередив, що сьогодні останній день, щоб голови черкаських ОСББ підключили будинки до тепла. І погрожував відключенням таких багатоповерхівок від електрики.

"У нас немає іншого виходу. Усе місто не повинне залежати від недолугих дій окремих керівників ОСББ, які начебто щось економлять", - додав Карась.

Київ місцями без графіка

Мешканців столиці попередили, що сьогодні протягом дня у деяких мікрорайонах можуть відключати світло поза графіком. Причина – там спостерігаються навантаження електромереж.

Поза графіком можуть відключати мешканців наступних масивів:

Оболонь;

Виноградар;

Мінський масив;

Святошин;

Академмістечко;

Біличі;

Південна Борщагівка;

Поділ;

Куренівка.

У компанії ДТЕК наголошують, що відключення у Києві поза графіками потрібні, щоб уберегтися від масових аварій.

"Енергетики докладають усіх зусиль, щоб стабілізувати ситуацію до кінця цього тижня", - обнадіюють у ДПЕК.

Зазначимо, тимчасове знеструмлення потрібно, щоб знизити навантаження, підтримати стійке балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій на мережах, пошкоджених російськими ударами. Такі заходи дають змогу швидше відновити об'єкти енергетики.

Докладніше читайте у публікації "Графіки аварійного відключення електрики: коли і навіщо їх застосовують".