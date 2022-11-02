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У Рівному сьогодні частково не буде світла: адреси

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Рівне, Середа 02 листопада 2022 09:53
У Рівному сьогодні частково не буде світла: адреси Фото: мешканці частини Рівного залишаться без світла 2 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Мешканці частини Рівного залишаться без світла у середу, 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Третяка.

"Сьогодні, 2 листопада, майстри "Рівнеобленерго" проводитимуть планові капітальні ремонтні роботи на одній з підстанцій", - розповів він.

За словами очільника міста, до кінця дня вимикатимуть світло на вулицях Гашека, Тиннівська, Лугова.

"Майстри "Рівнеобленерго" намагатимуться завершити роботи максимально швидко та відновити електропостачання", - додав Третяк.

Як повідомлялось, 2 листопада, в Україні запровадили погодинні відключення світла. Обмеження діятимуть у північних, центральних та східних областях.

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Рівне відключеня світла
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