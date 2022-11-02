У Рівному сьогодні частково не буде світла: адреси

Мешканці частини Рівного залишаться без світла у середу, 2 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Олександра Третяка.

"Сьогодні, 2 листопада, майстри "Рівнеобленерго" проводитимуть планові капітальні ремонтні роботи на одній з підстанцій", - розповів він. За словами очільника міста, до кінця дня вимикатимуть світло на вулицях Гашека, Тиннівська, Лугова. "Майстри "Рівнеобленерго" намагатимуться завершити роботи максимально швидко та відновити електропостачання", - додав Третяк.