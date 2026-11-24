У місті Павлоград Дніпропетровської області тимчасово змінюється режим роботи котелень - через аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію на сторінці Павлоградського міського виконкому "Павлоград офіційний" у Facebook.

Як тепер буде подаватись тепло

У КП "Павлоградтеплоенерго" розповіли, що з вечора 23 листопада спеціальні графіки аварійних відключень поширюються також і на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема котельні міста.

Повідомляється, що тепло подаватиметься так:

коли є електроенергія - котельні працюватимуть у посиленому режимі, щоб максимально прогріти будинки;

- котельні працюватимуть у посиленому режимі, щоб максимально прогріти будинки; коли електроенергії немає - генератори використовуватимуться лише за температури повітря нижче 0°C (їхню роботу періодично зупинятимуть для заправлення та обслуговування).

"Після стабілізації електропостачання підприємство повернеться до звичного режиму роботи", - пояснили громадянам.

Наголошується також, що критично важливо не зливати воду із системи опалення.

Зазначається, що через погодинне водопостачання та нестабільну роботу котелень будь-який несанкціонований відбір води з тепломереж може спричинити:

падіння тиску;

прориви трубопроводів;

аварійну зупинку котелень навіть за наявності електроенергії.

Тобто це загрожує залишити цілі будинки та райони міста без тепла.

"Просимо мешканців поставитися до ситуації відповідально та передати цю інформацію сусідам, особливо тим, хто не користується інтернетом", - додали у комунальному підприємстві.

Попередження від КП "Павлоградтеплоенерго" (інфографіка: facebook.com/pavlogradmrada)

Більш детально про те, як працюють котельні Павлограда під час відключень електроенергії, розповів ПТРК (Павлоградській телерадіокомпанії) директор КП "Павлоградтеплоенерго" Петро Ковальчук.

Він зауважив, що всі котельні підприємства підключені за такою схемою, що "не відключаються у разі спрацювання графіків погодинних відключень".

"Наші котельні вимикаються тільки якщо є графіки аварійні", - пояснив посадовець.