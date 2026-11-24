Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице Павлоградского городского исполкома "Павлоград офіційний" в Facebook.

Как теперь будет подаваться тепло

В КП "Павлоградтеплоэнерго" рассказали, что с вечера 23 ноября специальные графики аварийных отключений распространяются также и на объекты критической инфраструктуры, в частности, котельные города.

Сообщается, что тепло будет подаваться следующим образом:

когда есть электроэнергия - котельные будут работать в усиленном режиме, чтобы максимально прогреть дома;

- котельные будут работать в усиленном режиме, чтобы максимально прогреть дома; когда электроэнергии нет - генераторы будут использоваться только при температуре воздуха ниже 0°C (их работу будут периодически останавливать для заправки и обслуживания).

"После стабилизации электроснабжения предприятие вернется к привычному режиму работы", - объяснили гражданам.

Подчеркивается также, что критически важно не сливать воду из системы отопления.

Отмечается, что из-за почасового водоснабжения и нестабильной работы котельных любой несанкционированный отбор воды из теплосетей может привести:

к падению давления;

к прорывам трубопроводов;

к аварийной остановке котельных даже при наличии электроэнергии.

То есть это грозит оставить целые дома и районы города без тепла.

"Просим жителей отнестись к ситуации ответственно и передать эту информацию соседям, особенно тем, кто не пользуется интернетом", - добавили в коммунальном предприятии.

Предупреждение от КП "Павлоградтеплоэнерго" (инфографика: facebook.com/pavlogradmrada)

Более подробно о том, как работают котельные Павлограда во время отключения электроэнергии, рассказал ПТРК (Павлоградской телерадиокомпании) директор КП "Павлоградтеплоэнерго" Петр Ковальчук.

Он отметил, что все котельные предприятия подключены по такой схеме, что "не отключаются в случае срабатывания графиков почасовых отключений".

"Наши котельные выключаются только если есть графики аварийные", - объяснил чиновник.