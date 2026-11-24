Аварийные отключения света в Павлограде меняют подачу тепла: как работают котельные
В городе Павлоград Днепропетровской области временно меняется режим работы котельных - из-за аварийных отключений электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на странице Павлоградского городского исполкома "Павлоград офіційний" в Facebook.
Как теперь будет подаваться тепло
В КП "Павлоградтеплоэнерго" рассказали, что с вечера 23 ноября специальные графики аварийных отключений распространяются также и на объекты критической инфраструктуры, в частности, котельные города.
Сообщается, что тепло будет подаваться следующим образом:
- когда есть электроэнергия - котельные будут работать в усиленном режиме, чтобы максимально прогреть дома;
- когда электроэнергии нет - генераторы будут использоваться только при температуре воздуха ниже 0°C (их работу будут периодически останавливать для заправки и обслуживания).
"После стабилизации электроснабжения предприятие вернется к привычному режиму работы", - объяснили гражданам.
Подчеркивается также, что критически важно не сливать воду из системы отопления.
Отмечается, что из-за почасового водоснабжения и нестабильной работы котельных любой несанкционированный отбор воды из теплосетей может привести:
- к падению давления;
- к прорывам трубопроводов;
- к аварийной остановке котельных даже при наличии электроэнергии.
То есть это грозит оставить целые дома и районы города без тепла.
"Просим жителей отнестись к ситуации ответственно и передать эту информацию соседям, особенно тем, кто не пользуется интернетом", - добавили в коммунальном предприятии.
Предупреждение от КП "Павлоградтеплоэнерго" (инфографика: facebook.com/pavlogradmrada)
Более подробно о том, как работают котельные Павлограда во время отключения электроэнергии, рассказал ПТРК (Павлоградской телерадиокомпании) директор КП "Павлоградтеплоэнерго" Петр Ковальчук.
Он отметил, что все котельные предприятия подключены по такой схеме, что "не отключаются в случае срабатывания графиков почасовых отключений".
"Наши котельные выключаются только если есть графики аварийные", - объяснил чиновник.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне превратили Днепровщину в главную мишень для ударов по энергетике.
Ночью 24 ноября РФ запустила по Украине 96 ударных беспилотников. ПВО обезвредила 73 цели, однако есть попадание на 13 локациях.
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