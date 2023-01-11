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"Укренерго" сумнівається в можливості повного блекауту, але є песимістичний сценарій

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Україна, Середа 11 січня 2023 19:09
"Укренерго" сумнівається в можливості повного блекауту, але є песимістичний сценарій Фото: "Укренерго" сумнівається в можливості повного блекауту, але є песимістичний сценарій (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Повний блекаут це більш теоретичний ніж реальний сценарій для України, проте проблеми з енергетикою цілком можливі та в разі повторних російських обстрілів українці можуть повернутись до режиму листопада-грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави "Укренерго" Володимира Кудрицького на телемарафоні.

"Я вважаю сценарій блекауту більше теоретичним, ніж тим, який має трапитися з нами в майбутньому", - сказав Кудрицький.

Він розповів, що в "Укренерго" розглядають песимістичний сценарій ситуації з енергетикою в Україні, проте це залежить від декількох чинників.

"Що стосується песимістичного сценарію, то його, напевно, потрібно сформулювати таким чином: будуть продовжуватися обстріли і якщо при цьому буде виходити з ладу та генеруюча потужність, яку ми відновлюємо, то це буде нівелювати наші зусилля по збільшенню генерації, яких ми зараз докладаємо", - пояснив глава "Укренерго".

Він розповів, що в такій ситуації будуть діяти планові відключення, а в періоди похолодання додатково можуть вводити й аварійні. За його словами, якщо росіяни знову здійснять обстріл енергооб'єктів України, то перерви в енергопостачанні можуть бути триваліші.

"Такий песимістичний сценарій передбачає, що ми будемо жити в режимі листопада-грудня 2022 року. Ми точно переживемо цю зиму. Він не смертельний, він некомфортний", - сказав Кудрицький.

Нагадаємо, днями на тлі холодів в Україні зросло споживання електроенергії. "Укренерго" попередило про загрозу аварійних відключень.

Раніше глава "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, чого не вистачає для відновлення енергомереж.

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