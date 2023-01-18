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Аварійні відключення у 8 областях: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми

Фото: Аварійні відключення у 8 областях: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі. У 8 областях країни запровадили аварійні відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укренерго".

Сьогодні прогнозується дещо менше споживання електроенергії, ніж учора. Цьому сприяє потепління.

"Водночас зберігається суттєвий дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у вечірній пік споживання. Наразі генерація не покриває четверть споживання в країні", - пише "Укренерго".

Внаслідок останньої російської атаки було суттєво пошкоджені декілька енергоблоків теплових електростанцій.

До усіх областей були доведені ліміти споживання на всю добу. Наразі через їх перевищення були застосовані аварійні відключення у:

  • Харківській області;
  • Донецькій області;
  • Дніпропетровській області;
  • Кіровоградській області;
  • Запорізькій області;
  • Київській області;
  • Житомирській області;
  • Черкаській області.

"Також у районі бойових дій на Харківщині та Донеччині є пошкодження у мережах обленерго", - додає пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві залишається суттєвий дефіцит. У столиці продовжуються екстрені відключення світла.

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Укренерго