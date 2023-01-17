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Краще не стане. YASNO прогнозує продовження аварійних відключень в Києві

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Київ, Вівторок 17 січня 2023 21:26
Краще не стане. YASNO прогнозує продовження аварійних відключень в Києві Фото: YASNO прогнозує продовження аварійних відключень в Києві (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Дефіцит електроенергії у Києві залишається суттєвим. У столиці продовжуються екстренні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Дефіцит залишається суттєвим. Київ сьогодні мав обмеження в 952 МВт. Цих лімітів недостатньо, щоб перейти з екстрених відключень, до планових, стабілізаційних. Графіки не діють", - написав Коваленко.

За його словами, на завтра прогнозовані обмеження такі ж, як і сьогодні. Сказати, чи втримаємося ми у графіках завтра, поки важко.

Також гендиректор YASNO пояснив, чому обсяги споживання електроенергії не зменшуються, хоча всі намагаються економити і за вікном потеплішало.

"Найбільш імовірно, справа у відкладеному споживанні, коли після відновлення постачання ми починаємо "надолужувати". Заряджаємо те, що сіло, робимо щось, що не встигли, поки світла не було. І це нормально. Як тільки ліміти від "Укренерго" стануть більші і ми зможемо повернутися до графіків, то і відкладений попит почне спадати", - зазначив Коваленко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що ситуація із електроенергією у Києві залишається складною. Світло відключають в усіх сірих зонах графіка.

Також раніше ми писали, що у ДТЕК раніше повідомляли, що українцям варто готуватися до "важких днів", оскільки РФ під час останньої атаки завдала суттєвих ушкоджень електромережі.

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Київ відключеня світла Електроенергія
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