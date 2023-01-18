RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аварийные отключения в 8 областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы

Фото: Аварийные отключения в 8 областях: в "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме. В 8 областях страны ввели аварийные отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укрэнерго".

Сегодня прогнозируется несколько меньшее потребление электроэнергии, чем вчера. Этому способствует потепление.

"В то же время сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, особенно в вечерний пик потребления. Пока генерация не покрывает четверть потребления в стране", - пишет "Укрэнерго".

В результате последней российской атаки было существенно повреждено несколько энергоблоков тепловых электростанций.

До всех областей были доведены лимиты потребления на все сутки. Из-за их превышения были применены аварийные отключения в:

  • Харьковской области;
  • Донецкой область;
  • Днепропетровской области;
  • Кировоградской области;
  • Запорожской области;
  • Киевской области;
  • Житомирской области;
  • Черкасской области.

"Также в районе боевых действий в Харьковской и Донбассе есть повреждения в сетях облэнерго", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киеве остается существенный дефицит. В столице продолжаются экстренные отключения света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрэнерго