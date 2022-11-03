Аварійні та погодинні: в "Укренерго" розповіли, де не буде світла сьогодні

У четвер, 3 листопада, в різних регіонах України за для подолання дефіциту в енергосистемі будуть застосовуватись як аварійні, так і погодинні вимкнення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"В цьому форматі надати інформацію стосовно термінів відключень саме вашої вулиці або району - обов’язок місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго) ", - додали в "Укренерго".

Для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ).

"Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у Києві поки не планується вводити 12-годинні відключення електроенергії, про які повідомлялося раніше. Нині у місті діє система стабілізаційних обмежень.

Нагадаємо, відключення світла може призводити до тимчасової зупинки передачі сигналу. Через це може зникати мобільний зв'язок та інтернет. Українців просять знизити користування мобільним інтернетом, щоб мережі отримували менше навантаження у важкі моменти.

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