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Світло у Києві відключають уже за новим графіком, але не на 12 годин на добу

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Україна, Вівторок 01 листопада 2022 16:05
Світло у Києві відключають уже за новим графіком, але не на 12 годин на добу Фото: у Києві не будуть вимикати світло на 12 годин (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

У Києві поки не планується вводити 12-годинні відключення електроенергії, про які повідомлялося раніше. Наразі в місті діє система стабілізаційних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на повідомлення постачальника енергії YASNO у Facebook.

В компанії, що входить в склад групи ДТЕК, заявили, що на сьогоднішній день немає необхідності у довготривалих відключеннях електроенергії.

"Потреби відключати світло на 12 годин на добу наразі не існує. Нічні відключення, наприклад, майже не застосовуються, бо в них не немає потреби", - йдеться в повідомленні.

Наразі в столиці діє система стабілізаційних відключень згідно з новими графіками. Вулиці міста поділені на декілька груп - для кожної з них там зазначені можливі часові коридори в межах яких може відбуватися відключення.

"Графік розрахований на максимальне скорочення споживання у 250 МВт . Потребу в цьому визначає "Укренерго" або оператор системи розподілу. Якщо є вказівка скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, то відключення стають аварійними. А, отже, відбуватимуться не за графіком", - додали в компанії.

Нагадаємо, що 31 жовтня від YASNO прозвучала заява, що в деяких випадках киянам можуть обмежувати доступ до електроенергії на 12 годин.

Необхідність в нових обмеженнях виникла після чергового масованого ракетного удар по енергетичній інфраструктурі, який росіяни завдали 31 жовтня. Тоді вони випустили 55 ракет.

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