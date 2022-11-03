Аварийные и почасовые: в "Укрэнерго" рассказали, где не будет света сегодня

В четверг, 3 ноября, в разных регионах Украины для преодоления дефицита в энергосистеме будут применяться как аварийные, так и почасовые отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"В этом формате предоставить информацию относительно сроков отключений именно вашей улицы или района - обязанность местного оператора распределительных сетей (облэнерго)", - добавили в "Укрэнерго".

Для потребителей в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях действуют графики почасовых отключений (ГПО).

Как сообщалось, в Киеве пока не планируется вводить 12-часовые отключения электроэнергии, о которых сообщалось ранее. В настоящее время в городе действует система стабилизационных ограничений.

Напомним, отключение света может приводить к временной остановке передачи сигнала. Поэтому может исчезать мобильная связь и интернет. Украинцев просят снизить пользование мобильным интернетом, чтобы сети получали меньшую нагрузку в трудные моменты.

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