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Аварійні бригади ДТЕК у Київській області переведені у посилений режим: у чому справа

Фото: аварійні бригади ДТЕК у Київській області переведені у посилений режим (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Аварійні бригади ДТЕК у Київській області переведені у посилений режим у зв'язку з погіршенням погодних умов та зниженням температури повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Київської ОВА.

За прогнозами синоптиків, 6 січня в регіоні очікується дощ із переходом у мокрий сніг, ожеледиця, місцями пориви вітру до 20 м/с та суттєве зниження температури.

"Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні мережі переведені в посилений режим і працюють 24/7, щоб вчасно усувати можливі аварії", - йдеться у повідомленні.

Влада Київської області також закликала місцевих жителів не перевантажувати мережу під час похолодання.

"Після того, як з'явилося світло, включайте електроприлади по черзі. Це допоможе уникнути аварій", - пояснили в ОВА.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що внаслідок поступового зниження температури та активізації роботи промисловості та бізнесу в Україні зростає споживання електроенергії.

РБК-Україна писала про те, що в YASNO розповіли про ситуацію з енергосистемою у Києві після першого дня відключень за графіками.

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Київська областьДТЕКЕлектроенергія