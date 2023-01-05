Аварийные бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим: в чем дело

По прогнозам синоптиков, 6 января в регионе ожидается дождь с переходом в мокрый снег, гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с и существенное понижение температуры.

"Аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные сети переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии", - говорится в сообщении.

Власти Киевской области также призвали местных жителей не перегружать сеть во время похолодания.

"После того как появился свет, включайте электроприборы поочередно. Это поможет избежать аварий", - объяснили в ОВА.