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Аварийные бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим: в чем дело

Фото: аварийные бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Аварийные бригады ДТЭК в Киевской области переведены в усиленный режим в связи с ухудшением погодных условий и снижением температуры воздуха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевской ОВА.

По прогнозам синоптиков, 6 января в регионе ожидается дождь с переходом в мокрый снег, гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с и существенное понижение температуры.

"Аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные сети переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии", - говорится в сообщении.

Власти Киевской области также призвали местных жителей не перегружать сеть во время похолодания.

"После того как появился свет, включайте электроприборы поочередно. Это поможет избежать аварий", - объяснили в ОВА.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявили, что в результате постепенного снижения температуры и активизации работы промышленности и бизнеса в Украине растет потребление электроэнергии.

РБК-Украина писало о том, что в YASNO рассказали о ситуации с энергосистемой в Киеве после первого дня отключений за графиками.

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Киевская областьДТЭКЭлектроэнергия