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У Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві після першого дня за графіками

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Київ, Середа 04 січня 2023 23:17
У Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві після першого дня за графіками Фото: у Yasno розповіли про ситуацію зі світлом у Києві після першого дня за графіками (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сьогодні перший день, як столиця повернулася до планових відключень електроенергії. Завдяки роботі енергетиків наразі є можливість відключати світло, використовуючи лише 5-6 черг в одній групі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії YASNO Сергія Коваленка.

"Сьогодні перший день система працювала у повноцінних стабілізаційних графіках. Завдяки зусиллям енергетиків зараз можемо відключати навіть не групами, а використовуючи лише 5-6 черг в одній групі", - написав Коваленко.

Також він відповів, чи можуть зараз ставатися відключення світла поза графіком.

"Так, якщо вони аварійні. І тут не потрібно дивуватися: аварії на лініях раніше ставалися, так само як і зараз. Тому уважно стежте за графіками, не вмикайте всю техніку в розетки водночас. Якщо у вас немає світла поза графіком, подивіться на сайті ДТЕК, в чому може бути причина. Якщо у вас локальна аварія - звертайтеся до колег у соціальні мережі", - додав гендиректор YASNO.

Нагадаємо, у вівторок, 3 січня, Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключень світла.

Також раніше ми писали, що у Yasno відповіли, чому Київ повернувся до графіків після Нового року.

Зазначимо, наразі в Україні спостерігається зростає споживання електроенергії через поступове зниження температури та активізацію роботи бізнесу після святкових днів.

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Київ відключеня світла Електроенергія
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