Аварійна зупинка реактора у Фінляндії: що сталося 2 січня на атомному об'єкті

Фінляндія, Субота 03 січня 2026 08:15
UA EN RU
Аварійна зупинка реактора у Фінляндії: що сталося 2 січня на атомному об'єкті Фото: прапор Фінляндії (pixabay.com)
Автор: Никончук Анастасія

У Фінляндії 2 січня сталася позапланова зупинка одного з реакторів АЕС Олкілуото, проте інцидент не вплинув на ядерну безпеку країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Yle.

Несподівана зупинка реактора

2 січня на АЕС Олкілуото виник технічний збій, який призвів до автоматичної аварійної зупинки реактора OL2, що працює з 1982 року.

У компанії-постачальнику енергії уточнили, що реактор став "недоступним" через непередбачену несправність на так званому "ядерному острові".

Причини інциденту

Збій виник під час оновлення програмного забезпечення системи управління потужністю реактора на одному з трьох блоків станції. За інформацією видання, це призвело до того, що реактор автоматично відключився.

Стан інших блоків і безпека

Попри зупинку OL2, аварійний інцидент не вплинув на ядерну безпеку.

Енергоблоки OL1 і OL3 продовжують роботу в штатному режимі, забезпечуючи стабільне енергопостачання в північній мережі.

Служби станції наголосили, що подібні автоматичні зупинки передбачені проєктом і не становлять загрози населенню або навколишньому середовищу.

Технічні команди вже розпочали роботу з усунення неполадок, щоб реактор повернувся до повноцінної експлуатації.

Нагадуємо, що Фінляндія посилила оборонні можливості на східному фланзі НАТО, закупивши сотні глушників і детекторів безпілотників, зокрема пристрої SkyWiper Omni Max литовської компанії NT Service.

Зазначимо, що Фінляндія спільно з Великою Британією проводить навчання "Північна сокира 2025" у Кухмо, у яких беруть участь близько 3 тисяч осіб, включно з 600 резервістами, а також 600 одиниць техніки.

