Аварийная остановка реактора в Финляндии: что случилось 2 января на атомном объекте

Финляндия, Суббота 03 января 2026 08:15
Аварийная остановка реактора в Финляндии: что случилось 2 января на атомном объекте Фото: флаг Финляндии (pixabay.com)
Автор: Никончук Анастасия

В Финляндии 2 января произошла внеплановая остановка одного из реакторов АЭС Олкилуото, однако инцидент не повлиял на ядерную безопасность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Yle.

Неожиданная остановка реактора

2 января на АЭС Олкилуото возник технический сбой, который привел к автоматической аварийной остановке реактора OL2, работающего с 1982 года.

В компании-поставщике энергии уточнили, что реактор стал "недоступным" из-за непредвиденной неисправности на так называемом "ядерном острове".

Причины инцидента

Сбой возник во время обновления программного обеспечения системы управления мощностью реактора на одном из трех блоков станции. По информации издания, это привело к тому, что реактор автоматически отключился.

Состояние других блоков и безопасность

Несмотря на остановку OL2, аварийный инцидент не повлиял на ядерную безопасность.

Энергоблоки OL1 и OL3 продолжают работу в штатном режиме, обеспечивая стабильное энергоснабжение в северной сети.

Службы станции подчеркнули, что подобные автоматические остановки предусмотрены проектом и не представляют угрозы населению или окружающей среде.

Технические команды уже начали работу по устранению неполадок, чтобы реактор вернулся к полноценной эксплуатации.

Напоминаем, что Финляндия усилила оборонные возможности на восточном фланге НАТО, закупив сотни глушителей и детекторов беспилотников, включая устройства SkyWiper Omni Max литовской компании NT Service.

Отметим, что Финляндия совместно с Великобританией проводит учения "Северный топор 2025" в Кухмо, в которых участвуют около 3 тысяч человек, включая 600 резервистов, а также 600 единиц техники.

