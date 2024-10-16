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Аварійна ситуація. Миколаїв та значна частина області знеструмлені

Фото: частина Миколаївської області залишилася без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві та частині Миколаївської області зникло світло зранку 16 жовтня. Виникла аварійна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Миколаївобленерго".

"Маємо аварійну ситуацію у високовольтних мережах. Наразі знеструмлені місто Миколаїв та значна частина Миколаївської області (всього близько 272 тисяч споживачів)", - йдеться у повідомленні.

Енергетики вже організували аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, причиною знеструмлення не був російський обстріл. За його словами, аварію можуть усунути за кілька годин.

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, також без світла залишився Херсон. Причина знеструмлення поки не була встановлена.

Як повідомляло "Укренерго", на 16 жовтня не заплановані графіки відключень світла. Проте українців закликають економити споживання світла, особливо у пікові вечірні години.

Тако зазначимо, що, на думку Міненерго, похолодання, яке прийде в Україну найближчим часом, не викличе відключення світла.

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МиколаївМиколаївська областьВідключеня світлаЕнергетики