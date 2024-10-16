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Аварийная ситуация. Николаев и значительная часть области обесточены

Фото: часть Николаевской области осталась без света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Николаеве и части Николаевской области пропал свет утром 16 октября. Возникла аварийная ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Николаевоблэнерго".

"Есть аварийная ситуация в высоковольтных сетях. Сейчас обесточены город Николаев и значительная часть Николаевской области (всего около 272 тысяч потребителей)", - говорится в сообщении.

Энергетики уже организовали аварийно-восстановительные работы.

Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, причиной обесточивания не был российский обстрел. По его словам, аварию могут устранить через несколько часов.

Напомним, сегодня, 16 октября, тоже без света остался Херсон. Причина обесточивания пока не установлена.

Как сообщало "Укрэнерго", на 16 октября не запланированы графики отключения света. Тем не менее украинцев призывают экономить потребление света, особенно в пиковые вечерние часы.

Так отметим, что, по мнению Минэнерго, пришедшее в Украину в ближайшее время похолодание не вызовет отключений света.

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НиколаевНиколаевская областьОтключения светаЭнергетики