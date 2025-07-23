Аварія винищувача Mirage-2000: Ігнат прокоментував ситуацію

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію щодо катастрофи винищувача Mirage-2000, який Україна отримала від Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook .

Ігнат підкреслив, що пілот, який керував французьким винищувачем, впорався з кризовою ситуацією.

"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту", - пояснив він.

Очільник Повітряних сил закликав не вдаватися до передчасних висновків щодо аварії винищувача.

"З технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі", - підсумував він.