ua en ru
Ср, 23 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Аварія винищувача Mirage-2000: Ігнат прокоментував ситуацію

Середа 23 липня 2025 02:20
UA EN RU
Аварія винищувача Mirage-2000: Ігнат прокоментував ситуацію Ілюстративне фото: Ігнат відреагував на катастрофу Mirage-2000 (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію щодо катастрофи винищувача Mirage-2000, який Україна отримала від Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

Ігнат підкреслив, що пілот, який керував французьким винищувачем, впорався з кризовою ситуацією.

"Пілот Mirage-2000 грамотно спрацював у кризовій ситуації, літак врятувати уже було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце, подалі від населеного пункту", - пояснив він.

Очільник Повітряних сил закликав не вдаватися до передчасних висновків щодо аварії винищувача.

"З технікою у небі таке трапляється, причини з’ясують. Подібні події не є рідкістю в світовій практиці. Головне – живий-здоровий, і без наслідків на землі", - підсумував він.

Що відомо про аварію Mirage-2000

Раніше надійшла інформація від Повітряних сил про те, що французький винищувач розбився. Повідомлялося, що пілот встиг катапультуватися.

В офіційній заяві було зазначено, що для встановлення причин аварії було призначено спеціальну комісію.

Про те, що Франція передала Україні ці багатоцільові винищувачі четвертого покоління компанії Dassault Aviation у рамках військової допомоги, стало відомо 6 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряні сили України Війна в Україні
Новини
ЗСУ тримають фронт під вогнем авіації та дронів на всіх напрямках: де найспекотніше
ЗСУ тримають фронт під вогнем авіації та дронів на всіх напрямках: де найспекотніше
Аналітика
Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Рік спокою, але не для всіх. Що дасть бізнесу мораторій на перевірки