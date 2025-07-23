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Крушение истребителя Mirage-2000: Игнат прокомментировал ситуацию

Среда 23 июля 2025 02:20
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Крушение истребителя Mirage-2000: Игнат прокомментировал ситуацию Иллюстративное фото: Игнат отреагировал на крушение Mirage-2000 (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил информацию о крушении истребителя Mirage-2000, который Украина получила от Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

Игнат подчеркнул, что пилот, который управлял французским истребителем, справился с кризисной ситуацией.

"Пилот Mirage-2000 грамотно сработал в кризисной ситуации, самолет спасти уже было невозможно, впрочем, летчик сделал все, чтобы направить борт в безопасное место, подальше от населенного пункта", - пояснил он.

Глава Воздушных сил призвал не прибегать к преждевременным выводам относительно крушения истребителя.

"С техникой в небе такое бывает, причины выяснят. Подобные события не редкость в мировой практике. Главное - жив-здоров, и без последствий на земле", - подытожил он.

Что известно о крушении Mirage-2000

Ранее поступила информация от Воздушных сил о том, что французский истребитель разбился. Сообщалось, что пилот успел катапультироваться.

В официальном заявлении было отмечено, что для установления причин аварии была назначена специальая комиссия.

О том, что Франция передала Украине эти многоцелевые истребители четвертого поколения компании Dassault Aviation в рамках военной помощи, стало известно 6 февраля.

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