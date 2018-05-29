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Авария с украинцами в Будапеште: консул посетил место ДТП

НовостиПроисшествия    29.05.2018 - 17:11
Фото: ДТП в Будапеште (twitter.com/DNewsHungary)
Фото: ДТП в Будапеште (twitter.com/DNewsHungary)

Пострадавших в результате ДТП в Будапеште украинцев обеспечат всем необходимым

Место аварии в Будпешті (Венгрия), в котором пострадали украинцы, уже посетил консул Украины. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Авария с украинскими туристами в Будапеште. Наш консул уже посетил место ДТП. Держим ситуацию на контроле. Люди будут обеспечены всем необходимым",- написал Гройсман.

Отметим, что в результате аварии двухэтажного туристического автобуса в Будапеште с украинцами пострадали 28 человек. Автобус Setra с Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты.

В национальной службе скорой помощи Венгрии впоследствии сообщили, что жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших нет детей, только взрослые.

Напомним, за рулем автобуса, которому снесло крышу в ДТП в Будапеште, был 52-летний украинец. Сейчас его задержали сотрудники полиции

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Теги публикации: ДТП, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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