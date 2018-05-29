Авария с украинцами в Будапеште: консул посетил место ДТП

Пострадавших в результате ДТП в Будапеште украинцев обеспечат всем необходимым

Место аварии в Будпешті (Венгрия), в котором пострадали украинцы, уже посетил консул Украины. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Авария с украинскими туристами в Будапеште. Наш консул уже посетил место ДТП. Держим ситуацию на контроле. Люди будут обеспечены всем необходимым",- написал Гройсман.

Аварія з українськими туристами у Будапешті. Наш консул вже відвідав місце ДТП. Тримаємо ситуацію на контролі. Люди будуть забезпечені всім необхідним. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) May 29, 2018

Отметим, что в результате аварии двухэтажного туристического автобуса в Будапеште с украинцами пострадали 28 человек. Автобус Setra с Украины на скорости врезался в 3,5 метровый ограничитель высоты.

В национальной службе скорой помощи Венгрии впоследствии сообщили, что жизни пострадавших в аварии ничего не угрожает. Также в ведомстве добавляют, что среди пострадавших нет детей, только взрослые.

Напомним, за рулем автобуса, которому снесло крышу в ДТП в Будапеште, был 52-летний украинец. Сейчас его задержали сотрудники полиции