ДТП з українцями в Будапешті: поліція затримала водія автобуса

В результаті аварії постраждали 28 людей

За кермом автобуса, якому знесло дах у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) в Будапешті, був 52-річний українець, зараз його затримали співробітники поліції. Про це повідомляє mukachevo.net.

Повідомляється, що зараз він узятий під варту. У поліції Будапешта також повідомили, що порушено кримінальну справу за фактом події.

У той же час, як інформують у національній службі швидкої допомоги Угорщини, життю постраждалих в аварії нічого не загрожує. Також у відомстві додають, що серед постраждалих також немає дітей, тільки дорослі.

Нагадаємо, 28 травня в Будапешті автобус з українцями потрапив в аварію, в результаті чого постраждали 28 людей. Повідомлялося, що двоповерховий туристичний автобус Setra з України на швидкості врізався в 3,5 метровий обмежувач висоти. В результаті аварії знесло практично весь другий поверх, на якому перебувало близько 20 пасажирів. За даними МЗС України, вісім українців із 28, які постраждали в ДТП, отримали важкі травми.