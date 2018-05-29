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Аварія з українцями в Будапешті: консул відвідав місце ДТП

НовиниНадзвичайні події    29.05.2018 - 17:11
Фото: ДТП в Будапешті (twitter.com/DNewsHungary)
Фото: ДТП в Будапешті (twitter.com/DNewsHungary)

Постраждалих внаслідок ДТП у Будапешті українців забезпечать усім необхідним

Місце аварії в Будпешті (Угорщина), у якій постраждали українці, вже відвідав консул України. Про це у Twitter повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Аварія з українськими туристами у Будапешті. Наш консул вже відвідав місце ДТП. Тримаємо ситуацію на контролі. Люди будуть забезпечені всім необхідним",- написав Гройсман.

Зазначимо, що внаслідок аварії двоповерхового туристичного автобуса в Будапешті з українцями постраждали 28 людей. Автобус Setra з України на швидкості врізався в 3,5 метровий обмежувач висоти.

У національній службі швидкої допомоги Угорщини згодом повідомили, що життю постраждалих в аварії нічого не загрожує. Також у відомстві додають, що серед постраждалих немає дітей, тільки дорослі. 

Нагадаємо, за кермом автобуса, якому знесло дах у ДТП в Будапешті, був 52-річний українець. Зараз його затримали співробітники поліції

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Теги публікації: ДТП, авария  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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