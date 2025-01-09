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Аварія танкерів РФ у Керченській протоці спричинила забруднення: чи є загроза Одеському узбережжю

Фото: Нові плями мазуту в Севастополі (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Нові плями нафтопродуктів виявлено на пляжах тимчасово окупованого Севастополя. Забруднення пов'язане з катастрофою двох російських танкерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії" на "Суспільне Крим".

У районі пляжів "Любимівка" і "Зоряний берег" в тимчасово окупованому Севастополі після нічного шторму виявлено нові плями нафтопродуктів.

Екологічна катастрофа пов'язана з аварією двох російських танкерів у Керченській протоці. За останні дні зібрано 111,8 тонни забрудненого ґрунту.

На місцях розливу нафтопродуктів тривають роботи волонтерів і спеціалізованих служб. Прибирання мазуту ускладнюється погодними умовами.

Мазут, що розповсюджується внаслідок аварії танкерів Російської Федерації "Волгонефть" у Керченській протоці, може стати серйозною екологічною загрозою для Одеського узбережжя.

За словами біолога Владислава Балінського, плями мазуту поступово переміщуються по Чорному морю, і існує реальна загроза, що вони досягнуть берегів Одещини найближчим часом.

Він пояснив, що мазут рухається в товщі води в напрямку основної чорноморської течії. Для прогнозування подальших рухів забруднення використовують супутникові знімки Sentinel-1 та дані з платформи Windy, що дозволяють відстежувати напрямок вітрів.

Температура плавлення мазуту відіграє важливу роль у його плавучості, що допомагає точніше передбачити, як він буде рухатись у водах Чорного моря.

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ОдесаКримЕкологічна катастрофа