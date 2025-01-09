Авария танкеров РФ в Керченском проливе вызвала загрязнение: есть ли угроза Одесскому побережью

В районе пляжей "Любимовка" и "Звездный берег" во временно оккупированном Севастополе после ночного шторма обнаружены новые пятна нефтепродуктов.

Экологическая катастрофа связана с крушением двух российских танкеров в Керченском проливе. За последние дни собрано 111,8 тонны загрязненного грунта.

На местах разлива нефтепродуктов продолжаются работы волонтеров и специализированных служб. Уборка мазута осложняется погодными условиями.

Мазут, распространяющийся в результате аварии танкеров Российской Федерации "Волгонефть" в Керченском проливе, может стать серьезной экологической угрозой для Одесского побережья.

По словам биолога Владислава Балинского, пятна мазута постепенно перемещаются по Черному морю, и существует реальная угроза, что они достигнут берегов Одесской области в ближайшее время.

Он пояснил, что мазут движется в толще воды в направлении основного черноморского течения. Для прогнозирования дальнейших движений загрязнения используют спутниковые снимки Sentinel-1 и данные с платформы Windy, позволяющие отслеживать направление ветров.

Температура плавления мазута играет важную роль в его плавучести, что помогает точнее предсказать, как он будет двигаться в водах Черного моря.