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Авария танкеров РФ в Керченском проливе вызвала загрязнение: есть ли угроза Одесскому побережью

Фото: Новые пятна мазута в Севастополе (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Новые пятна нефтепродуктов обнаружены на пляжах временно оккупированного Севастополя. Загрязнение связано с катастрофой двух российских танкеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии" на "Суспільне Крим".

В районе пляжей "Любимовка" и "Звездный берег" во временно оккупированном Севастополе после ночного шторма обнаружены новые пятна нефтепродуктов.

Экологическая катастрофа связана с крушением двух российских танкеров в Керченском проливе. За последние дни собрано 111,8 тонны загрязненного грунта.

На местах разлива нефтепродуктов продолжаются работы волонтеров и специализированных служб. Уборка мазута осложняется погодными условиями.

Мазут, распространяющийся в результате аварии танкеров Российской Федерации "Волгонефть" в Керченском проливе, может стать серьезной экологической угрозой для Одесского побережья.

По словам биолога Владислава Балинского, пятна мазута постепенно перемещаются по Черному морю, и существует реальная угроза, что они достигнут берегов Одесской области в ближайшее время.

Он пояснил, что мазут движется в толще воды в направлении основного черноморского течения. Для прогнозирования дальнейших движений загрязнения используют спутниковые снимки Sentinel-1 и данные с платформы Windy, позволяющие отслеживать направление ветров.

Температура плавления мазута играет важную роль в его плавучести, что помогает точнее предсказать, как он будет двигаться в водах Черного моря.

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ОдессаКрымЭкологическая катастрофа