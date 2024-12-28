ua en ru
Сб, 28 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Криму оголосили надзвичайний стан через розлив мазуту в Чорному морі

Крим, Субота 28 грудня 2024 12:54
UA EN RU
У Криму оголосили надзвичайний стан через розлив мазуту в Чорному морі Фото: у Криму оголосили надзвичайний стан (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Криму ввели режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Причиною став розлив мазуту в Чорному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Відповідний указ видав гауляйтер Криму Сергій Аксьонов. Зоною надзвичайної ситуації вважається територія округу Керч та Ленінського району Криму.

25 грудня через розлив мазуту під час аварії танкерів у Керченській протоці режим надзвичайної ситуації регіонального характеру запровадили у Краснодарському краї. Наступного дня у регіоні було оголошено режим НС федерального характеру.

Аварія танкерів у Чорному морі

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці зазнали аварії два російських танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239" через сильний шторм.

Крім того, 17 грудня біля порту "Кавказ" у Чорному морі сталася аварія зі ще одним танкером. Стало відомо про витік мазуту у Чорне море та забруднення узбережжя Краснодарського краю.

Речник Військово-морських сил ЗСУ пояснював, що російські танкери пішли на дно, оскільки вийшли в море без дотримання вимог судноплавства. У мережі показали супутникові знімки забруднених мазутом пляжів у Росії.

Детальніше про аварію з російськими танкерами біля Криму і чи є загрози для України - у нашому матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим
NEWS
Росія з початку 2024 року втратила понад 420 тисяч військових, - Сирський
Росія з початку 2024 року втратила понад 420 тисяч військових, - Сирський
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту