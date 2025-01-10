Аварія танкерів РФ у Чорному морі: на Одещині виявили птахів, забруднених мазутом

За результатами аналізу супутникових знімків, більша частина мазуту з плям, виявлених на поверхні Чорного моря, поширюється вздовж прибережних зон південного узбережжя Криму.

Проте, згідно з даними від Світлани Гринчук, поточні прогнози не вказують на загрозу для узбережжя Одеської області найближчим часом.

"9 січня о 4:00 ранку супутником було зафіксовано додаткову пляму протяжністю 450 кв.км, розбиту на кілька плям. Ми зробили моделювання на основі супутникових знімків, щоб подивитися, як це забруднення може рухатися приблизно на тиждень наперед. На сьогодні ми бачимо, що загрози для Одеського узбережжя немає", - зазначила Світлана Гринчук.

Водночас, вже зафіксовані випадки забруднення дикої природи. Вчора на території Національного природного парку "Тузлівські лимани" була знайдена велика пірникоза, частково обмазана мазутом.

Також, був знайдений великий баклан, якій був в такому ж стані як і пірникоза, але дістати його з води було неможливо.

Фото: Іван Русеєв

Імовірно, птаха прилетіла з місця аварії танкерів. Велика пірникоза може пролетіти великі відстані, тому є ймовірність, що інші птахи теж можуть бути під загрозою.

Спостереження за станом фауни та забрудненням продовжуються, і, за словами еколога, птаху, яка загинула, буде направлена на дослідження до Українського центру екології моря в Одесі. Це дозволить оцінити вплив нафтопродуктів на стан морської екосистеми.