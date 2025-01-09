ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Аварія танкерів РФ у Керченській протоці спричинила забруднення: чи є загроза Одеському узбережжю

Україна, Четвер 09 січня 2025 09:07
UA EN RU
Аварія танкерів РФ у Керченській протоці спричинила забруднення: чи є загроза Одеському узбережжю Фото: Нові плями мазуту в Севастополі (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Нові плями нафтопродуктів виявлено на пляжах тимчасово окупованого Севастополя. Забруднення пов'язане з катастрофою двох російських танкерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії" на "Суспільне Крим".

У районі пляжів "Любимівка" і "Зоряний берег" в тимчасово окупованому Севастополі після нічного шторму виявлено нові плями нафтопродуктів.

Екологічна катастрофа пов'язана з аварією двох російських танкерів у Керченській протоці. За останні дні зібрано 111,8 тонни забрудненого ґрунту.

На місцях розливу нафтопродуктів тривають роботи волонтерів і спеціалізованих служб. Прибирання мазуту ускладнюється погодними умовами.

Мазут, що розповсюджується внаслідок аварії танкерів Російської Федерації "Волгонефть" у Керченській протоці, може стати серйозною екологічною загрозою для Одеського узбережжя.

За словами біолога Владислава Балінського, плями мазуту поступово переміщуються по Чорному морю, і існує реальна загроза, що вони досягнуть берегів Одещини найближчим часом.

Він пояснив, що мазут рухається в товщі води в напрямку основної чорноморської течії. Для прогнозування подальших рухів забруднення використовують супутникові знімки Sentinel-1 та дані з платформи Windy, що дозволяють відстежувати напрямок вітрів.

Температура плавлення мазуту відіграє важливу роль у його плавучості, що допомагає точніше передбачити, як він буде рухатись у водах Чорного моря.

Нагадаємо, що в грудні 2024 року в окупованому Криму ввели режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. Причиною став розлив мазуту в Чорному морі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Крим Екологічна катастрофа
NEWS
"Рамштайн" поновлює роботу. Що відомо про 25-ту зустріч союзників України
"Рамштайн" поновлює роботу. Що відомо про 25-ту зустріч союзників України
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна