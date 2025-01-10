Авария танкеров РФ в Черном море: в Одесской области обнаружили птиц, загрязненных мазутом

По результатам анализа спутниковых снимков, большая часть мазута из пятен, обнаруженных на поверхности Черного моря, распространяется вдоль прибрежных зон южного побережья Крыма.

Тем не менее, согласно данным от Светланы Гринчук, текущие прогнозы не указывают на угрозу для побережья Одесской области в ближайшее время.

"9 января в 4:00 утра спутником было зафиксировано дополнительное пятно протяженностью 450 кв.км, разбитое на несколько пятен. Мы сделали моделирование на основе спутниковых снимков, чтобы посмотреть, как это загрязнение может двигаться примерно на неделю вперед. На сегодня мы видим, что угрозы для Одесского побережья нет", - отметила Светлана Гринчук.

В то же время, уже зафиксированы случаи загрязнения дикой природы. Вчера на территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" была найдена большая поганка, частично обмазанная мазутом.

Также был найден большой баклан, который был в таком же состоянии как и поганка, но достать его из воды было невозможно.

Фото: Иван Русеев

Предположительно, птица прилетела с места крушения танкеров. Большая поганка может пролететь большие расстояния, поэтому есть вероятность, что другие птицы тоже могут быть под угрозой.

Наблюдения за состоянием фауны и загрязнением продолжаются, и, по словам эколога, птица, которая погибла, будет направлена на исследование в Украинский центр экологии моря в Одессе. Это позволит оценить влияние нефтепродуктов на состояние морской экосистемы.