Авария танкера в Одессе: загрязнение воды в 53 раза выше нормы

На месте аварии танкера в Одессе концентрация нефтепродуктов в воде в 53 раза превышает норму. Об этом в Facebook сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

По его словам, инспекторы по охране окружающей природной среды отобрали пробы воды на месте аварии. В результате установлено превышение по содержанию в воде нефтепродуктов в 53 раза.

"Проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия", - отметил Фирсов.

На данный момент инспекторы вместе с представителями АМПУ обследуют место аварии танкера и повторно отбирают пробы в связи с появлением пятен маслянистого состава.

Напомним, ночью в Одесском заливе танкер сорвало с якоря, после чего он сел на мель в километре от берега.

По состоянию на утро экипаж отказывался от эвакуации без разрешения судовладельца. Однако в течение дня все-таки провели спасательную операцию, и все трое членов экипажа уже находятся в безопасности. Позже в Одессе развернули оперативный штаб из-за ситуации с танкером.