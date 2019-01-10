Авария судна в Черном море: украинских моряков выписали из больницы

Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

В ближайшее время моряки вернутся в Украину

Украинских моряков, пострадавших вследствие аварии грузового судна в Черном море, выписали из больницы г. Самсун (Турция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter.

Посол также отметил, что в ближайшее время моряки вернутся в Украину.

"Украинских моряков выписали из клиники г. Самсун. Утром они встретились с губернатором Самсуна. В ближайшее время моряки вернутся на Родину", - написал он.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек, в том числе четверо украинцев.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что возвращение моряков в Украину зависит от их состояния. Климкин также отметил, что Украина проверяет происхождения угля, который перевозило затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. По его словам, сейчас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить украинский уголь в Турцию и страны ЕС.