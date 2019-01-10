Аварія судна в Чорному морі: українських моряків виписали з лікарні

Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Найближчим часом моряки повернуться до України

Українських моряків, постраждалих внаслідок аварії вантажного судна в Чорному морі, виписали з лікарні м. Самсун (Туреччина). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення посла України в Туреччині Андрія Сибіги у Twitter.

Посол також зазначив, що найближчим часом моряки повернуться до України.

"Українських моряків виписано з клініки м. Самсун. Вранці вони зустрілися з губернатором Самсуна. Найближчим часом моряки повернуться на Батьківщину", - написав він.

Нагадаємо, 7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинули 6 осіб, зокрема, четверо українців.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що повернення моряків до України залежить від їхнього стану. Клімкін також зазначав, що Україна перевіряє походження вугілля, яке перевозило затонуле в Чорному морі вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. За його словами, наразі є обгрунтовані підозри, що були спроби вивозити українське вугілля до Туреччини та країн ЄС.