Авария поездов в Пакистане: число жертв превысило 60 человек

Число жертв аварии поездов на юге Пакистана возросло до 62 человек. Еще более 100 получили ранения.
Об этом сообщает аrynews.tv.
Указано, что спасательная операция на месте крушения все еще продолжается.
Отмечается, что войска пакистанской армии и пакистанских рейнджеров Синд также помогают гражданской администрации в проведении операции. На месте крушения поезда ведутся работы по оказанию помощи и спасению.
Напомним, ранее было известно о 40 погибших в результате аварии.
Местные власти сообщали, что один экспресс сошел с рельсов и в него врезался другой. В течение понедельника спасатели и жители поселка возле места крушения доставали тела из смятых вагонов.
По предварительным данным, машинист второго поезда успел затормозить его, но не смог предотвратить столкновение. По словам представителей власти, в обоих поездах находилось около 1100 пассажиров.
Как писало РБК-Украина, ранее семь человек погибли в результате падения пассажирского микроавтобуса в пропасть на северо-западе Пакистана. Спасатели заявили, что фургон двигался со слишком высокой скоростью и не успел затормозить перед резким поворотом.
До этого на юго-западе Пакистана произошел теракт, в результате которого шесть человек погибли, еще 15 получили ранения.