Аварія потягів у Пакистані: кількість жертв перевищила 60 людей

Число жертв аварії поїздів на півдні Пакистану зросло до 62 осіб. Ще понад 100 отримали поранення.

Відзначається, що війська пакистанської армії і пакистанських рейнджерів Сінд також допомагають цивільній адміністрації у проведенні операції. На місці аварії потягу ведуться роботи по наданню допомоги і порятунку.

Зазначено, що рятувальна операція на місці катастрофи все ще триває.

Нагадаємо, раніше було відомо про 40 загиблих у результаті аварії.

Місцева влада повідомляла, що один експрес зійшов з рейок і в нього врізався інший. Протягом понеділка рятувальники і жителі селища біля місця аварії діставали тіла з зім'ятих вагонів.

За попередніми даними, машиніст другого поїзда встиг загальмувати його, але не зміг запобігти зіткненню. За словами представників влади, в обох потягах перебувало близько 1100 пасажирів.

Як писало РБК-Україна, раніше сім людей загинули в результаті падіння пасажирського мікроавтобуса в прірву на північному заході Пакистану. Рятувальники заявили, що фургон рухався з дуже високою швидкістю і не встиг загальмувати перед різким поворотом.

До цього на південному заході Пакистану стався теракт, у результаті якого шестеро людей загинули, ще 15 отримали поранення.