Число жертв аварии поездов в Пакистане достигло 40

Число жертв аварии поездов на юге Пакистана достигло 40 человек. Еще более 100 получили ранения.

Как заявляют местные власти, один экспресс сошел с рельсов и в него врезался другой. Сообщается, что в течение дня спасатели и жители поселка возле места крушения доставали тела из смятых вагонов.

По предварительным данным, машинист второго поезда успел затормозить его, но не смог предотвратить столкновение. По словам представителей власти, в обоих поездах находилось около 1 100 пассажиров.

Глава местных железных дорог Хабибур Рехман Гилани заявил, что участок железнодорожных путей, на котором произошла авария, старый и нуждается в замене.