Авария поезда в Днепре: в "Укрзализныце" назвали причину

Авария поезда в Днепре произошла из-за кражи верхнего строения пути

Авария поезда в Днепре произошла за кражу верхнего строения пути. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Укрзализныця".

"Сегодня, 19 июня 2018 года, около 4-х ночи на станции Нижнеднепровск-Узел из-за кражи верхнего строения пути произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас об аварии поезда в Днепре сообщено правоохранительным органам, на месте происшествия работает комиссия "Укрзализныци".

В УЗ сообщают, что авария поезда в Днепре произошла из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути №3 станции. В восьми вагонах был прокат, трубная заготовка и дизтопливо, остальные - пустых.

"Везультате инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются. На 01:03 опоздал на прибытие пригородный поезд Днепр-Орловщина. Пригородный поезд Красноград-Днепр на это время задерживается на 01:13, Днепр-Орловщина - на 01:55", - сообщают в УЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда.