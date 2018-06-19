Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Авария поезда в Днепре: в "Укрзализныце" назвали причину

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 11:50
Фото: авария поезда в Днепре (dp.dsns.gov.ua)
Фото: авария поезда в Днепре (dp.dsns.gov.ua)

Авария поезда в Днепре произошла из-за кражи верхнего строения пути

Авария поезда в Днепре произошла за кражу верхнего строения пути. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Укрзализныця".

"Сегодня, 19 июня 2018 года, около 4-х ночи на станции Нижнеднепровск-Узел из-за кражи верхнего строения пути произошел сход локомотива и 15 грузовых вагонов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас об аварии поезда в Днепре сообщено правоохранительным органам, на месте происшествия работает комиссия "Укрзализныци".

В УЗ сообщают, что авария поезда в Днепре произошла из-за хищения ворами болтов и скреплений главного пути №3 станции. В восьми вагонах был прокат, трубная заготовка и дизтопливо, остальные - пустых.

"Везультате инцидента пассажирские поезда дальнего следования не задерживаются. На 01:03 опоздал на прибытие пригородный поезд Днепр-Орловщина. Пригородный поезд Красноград-Днепр на это время задерживается на 01:13, Днепр-Орловщина - на 01:55", - сообщают в УЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре с рельсов сошли 11 вагонов грузового поезда.

Объемы потребления газа в Днепре выросли на 7% В Днепропетровской области автомобиль насмерть сбил ребенка на пешеходном переходе
Теги публикации: ФК Днепр, Укрзализныця, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
Избиение военного в Мариуполе: появилась другая версия произошедшего
Нардеп Барна хочет наказывать украинцев за публичное проявление гендерной ориентации
Украинский школьник стал призером "Олимпиады гениев" в США
В Киеве вместо школы построили жилой квартал: опубликовано решение суда
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь