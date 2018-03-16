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Авария на подъемнике в Грузии: МИД уточняет число пострадавших украинцев

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 15:11
Фото: авария на подъемнике в Грузии (instagram.com/ireneiadak)
Фото: авария на подъемнике в Грузии (instagram.com/ireneiadak)

В аварии на подъемнике в Грузии пострадали граждане Украины

Консул уточняет информацию о количестве пострадавших украинцев в аварии на подъемнике в Грузии. Об этом говорится в сообщении Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Консул уточняет информацию о количестве пострадавших украинцев в Гудаури (Грузия)", - говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее грузинские СМИ сообщали, что в аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца. В то же время, по некоторым данным, в этой аварии могли пострадать до четырех граждан Украины. Также известно, что в Тбилиси на вертолете доставили пострадавшую беременную туристку из Швеции и украинца с открытым переломом руки.

По предварительным данным, подъемник в Гудаури начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы - от ушибов до переломов. Сообщается, что грузинские власти компенсируют расходы на лечение пострадавших.  

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В Грузии из-за аварии подъемника на горнолыжном курорте пострадали 10 человек
Теги: МИД Украины, Грузия, авария
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