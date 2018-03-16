Авария на подъемнике в Грузии: МИД уточняет число пострадавших украинцев

Консул уточняет информацию о количестве пострадавших украинцев в аварии на подъемнике в Грузии. Об этом говорится в сообщении Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Twitter.

"Консул уточняет информацию о количестве пострадавших украинцев в Гудаури (Грузия)", - говорится в сообщении.

Консул уточнює інформацію щодо кількості постраждалих українців у Гудаурі (Грузія). Повідомимо. pic.twitter.com/JIH428Jsu6 — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) March 16, 2018

Напомним, ранее грузинские СМИ сообщали, что в аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца. В то же время, по некоторым данным, в этой аварии могли пострадать до четырех граждан Украины. Также известно, что в Тбилиси на вертолете доставили пострадавшую беременную туристку из Швеции и украинца с открытым переломом руки.

По предварительным данным, подъемник в Гудаури начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы - от ушибов до переломов. Сообщается, что грузинские власти компенсируют расходы на лечение пострадавших.