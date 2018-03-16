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В аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 13:33
Фото: авария на подъемнике в Грузии (instagram.com/ireneiadak)
Фото: авария на подъемнике в Грузии (instagram.com/ireneiadak)

В результате аварии на подъемнике в Грузии пострадали семь иностранцев

В результате аварии на подъемнике в Грузии на горнолыжном курорте в Гудаури пострадали два украинца, передает "Грузия онлайн".

Сообщается, что среди пострадавших в результате аварии на подъемнике двое граждан Украины, трое россиян, а также по одному гражданину Швеции и Грузии. Кроме того, среди пострадавших одна беременная женщина.

По данным грузинских СМИ, двое пострадавших в Гудаури получили повреждения средней степени тяжести. У них травмы головы и открытые переломы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Грузии из-за аварии подъемника на горнолыжном курорте пострадали 10 человек. По предварительным данным, подъемник начал двигаться в обратном направлении после аварийной остановки. В результате люди начали спрыгивать с подъемника и получили различные травмы - от ушибов до переломов. Сообщается, что грузинские власти компенсируют расходы на лечение пострадавших.

 

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Теги: Грузия, авария, украинцы
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