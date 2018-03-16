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Інтерв'ю

Аварія на підйомнику в Грузії: МЗС уточнює кількість постраждалих українців

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 15:11
Фото: аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com/ireneiadak)
Фото: аварія на підйомнику в Грузії (instagram.com/ireneiadak)

В аварії на підйомнику в Грузії постраждали громадяни України

Консул уточнює інформацію про кількість постраждалих українців в аварії на підйомнику в Грузії. Про це йдеться в повідомленні Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України в Twitter.

"Консул уточнює інформацію про кількість постраждалих українців у Гудаурі (Грузія)", - йдеться в повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше грузинські ЗМІ повідомляли, що в аварії на підйомнику в Грузії постраждали два українця. У той же час, за деякими даними, в цій аварії могли постраждати до чотирьох громадян України. Також відомо, що в Тбілісі на вертольоті доставили постраждалу вагітну туристку зі Швеції та українця з відкритим переломом руки.

За попередніми даними, підйомник в Гудаурі почав рухатися в зворотному напрямку після аварійної зупинки. В результаті люди почали зістрибувати з підйомника і отримали різні травми від забоїв до переломів. Повідомляється, що грузинська влада компенсує витрати на лікування потерпілих.

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Теги: МЗС, Грузія, авария
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