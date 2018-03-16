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Авария на подъемнике в Грузии: в МИД назвали количество пострадавших украинцев

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 15:48
Фото: авария на подъемнике в Гудаури (youtube.com-Vasili Azmaiparashvili)
Фото: авария на подъемнике в Гудаури (youtube.com-Vasili Azmaiparashvili)

Подтверждена информация о двух пострадавших

В Консульской службе Министерства иностранных дел Украины (МИД) уточнили информацию о количестве пострадавших украинцев в результате аварии на подъемнике на горнолыжном курорте в Грузии. Пока подтверждена информация о двух пострадавших, сообщили в МИД.

"Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури граждан Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", - указано в сообщении.

Отметим, ранее грузинские СМИ сообщали, что в аварии на подъемнике в Грузии пострадали двое украинцев. В то же время сообщалось, что по некоторым данным в этой аварии могли пострадать до четырех граждан Украины.

Также известно, что в Тбилиси на вертолете доставили пострадавшую беременную туристку из Швеции и украинца с открытым переломом руки.

Напомним, в пятницу, 16 марта, в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури произошла авария на одном из подъемников, в результате которой травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

По предварительным данным, подъемник на канатной дороге совершил аварийную остановку, после чего начал двигаться в обратном направлении. В результате люди начали спрыгивать с подъемника, за что получили разные травмы - от ушибов до переломов.

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Авария на подъемнике в Грузии: МИД уточняет число пострадавших украинцев В аварии на подъемнике в Грузии пострадали два украинца
Теги: Грузия
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