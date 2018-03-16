Авария на подъемнике в Грузии: в МИД назвали количество пострадавших украинцев

В Консульской службе Министерства иностранных дел Украины (МИД) уточнили информацию о количестве пострадавших украинцев в результате аварии на подъемнике на горнолыжном курорте в Грузии. Пока подтверждена информация о двух пострадавших, сообщили в МИД.

"Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури граждан Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", - указано в сообщении.

Консул сообщает о двух пострадавших в Гудаури граждан Украины. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь. — Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) March 16, 2018

Отметим, ранее грузинские СМИ сообщали, что в аварии на подъемнике в Грузии пострадали двое украинцев. В то же время сообщалось, что по некоторым данным в этой аварии могли пострадать до четырех граждан Украины.

Также известно, что в Тбилиси на вертолете доставили пострадавшую беременную туристку из Швеции и украинца с открытым переломом руки.

Напомним, в пятницу, 16 марта, в Грузии на горнолыжном курорте Гудаури произошла авария на одном из подъемников, в результате которой травмы различной степени тяжести получили 10 человек.

По предварительным данным, подъемник на канатной дороге совершил аварийную остановку, после чего начал двигаться в обратном направлении. В результате люди начали спрыгивать с подъемника, за что получили разные травмы - от ушибов до переломов.